Crolla pensilina in stazione a Monza, un ferito e traffico in tilt

Un uomo di 33 anni è rimasto ferito non gravemente dal crollo di una pensilina in cemento avvenuto stamani all'interno della stazione ferroviaria di Monza. Per consentire i soccorsi la circolazione dei treni è stata interrotta causando disagi e ritardi. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti il 118, i pompieri e gli agenti della Polfer.