Pachino, torna la Festa della Vendemmia dal 20 al 22 settembre

Anche quest'anno Pachino celebra la Festa della Vendemmia, l'appuntamento tanto atteso che omaggia la tradizione vitivinicola del territorio. L’evento si terrà dal 20 al 22 settembre in piazza Pietro Nenni e metterà in risalto le eccellenze agricole della zona, con particolare attenzione al vino nero di pachino, fiore all’occhiello della produzione locale. La festa prevede anche degustazioni, spettacoli folkloristici e momenti di approfondimento sulla cultura del vino.

L'evento in piazza Pietro Nenni

Come ogni anno, cuore pulsante dell'iniziativa sarà piazza Pietro Nenni, che si trova vicino alla storica Stazione del Vino, una zona significativa per la tradizione vitivinicola locale. Nella piazza saranno allestiti stand dove i visitatori potranno assaporare i vini locali accompagnati da prodotti tipici come formaggi, pane e conserve. Non mancheranno esibizioni musicali (tra gli ospiti anche Iva Zanicchi) e spettacoli di danze tradizionali siciliane. Oltre agli eventi enogastronomici, una sfilata storica rievocherà i momenti cruciali della vendemmia, con figuranti in abiti d’epoca e carri colmi d'uva. Verrà poi il momento della tradizionale pigiatura dell'uva che coinvolgerà grandi e piccoli in un momento simbolico.

La Festa della Vendemmia di Pachino non solo celebra il vino, ma valorizza anche la storia e l’identità di un territorio profondamente legato alla cultura contadina, offrendo un'esperienza autentica per locali e turisti.