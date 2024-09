Mamma e figlia scomparse a Treviso, al setaccio la zona del Piave

Sono riprese in modo massiccio nella mattinata di oggi, 15 settembre, le ricerche di Susanna Recchia, 45 anni, scomparsa dalla casa di Miane (Treviso) da venerdì sera insieme alla figlia di tre anni. Dopo che nella giornata di ieri la sua auto (Volkswagen Tiguan di colore bianco) è stata trovata vuota a Covolo di Pederobba, nel Trevigiano, le ricerche si sono concentrate nella zona del ponte di Vidor, tristemente noto come luogo di suicidi là dove il fiume Piave è particolarmente violento.

Droni e cani molecolari

Sul posto stanno operando le forze dell'ordine, i volontari della Protezione civile e i vigili del fuoco. Sono al momento impiegati, tra l'altro, un elicottero, squadre nautiche dei pompieri, droni e cani molecolari. Nella notte, calata l'oscurità, la zona è stata comunque presidiata.

La doppia scomparsa

La donna è alta circa 1 metro e 65 centimetri, di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra. Stando a quanto emerso, da tempo viveva una situazione di disagio psicologico. Le sue tracce e quelle della figlia si sono perse venerdì, quando il compagno della donna è passato dall'abitazione per prendere la bambina, non trovando nessuno. Sul tavolo c'era una lettera d'addio: in cinque pagine, la 45enne annunciava l'intenzione di volersi uccidere. L'uomo, da cui Recchia si sta separando, si è rivolto al commissariato di polizia di Conegliano e ha segnalato la doppia scomparsa: la prefettura di Treviso, dopo le verifiche, ha attivato il protocollo per le persone scomparse, passando al setaccio la provincia e i territori limitrofi.