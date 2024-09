Lecce, perseguita compagno della ex e incendia 7 auto e 2 abitazioni

Non si era arreso alla decisione della sua ex di troncare la relazione perchè violento. E così un uomo ha preso a perseguitare il nuovo compagno della donna. Una persecuzione in piena regola che lo ha portato ad incendiare sette auto e due abitazioni.

I fatti

Le indagini hanno avuto inizio dopo un incendio scoppiato nella notte tra il 27 e il 28 dicembre di due anni fa, che ha coinvolto sette autovetture e due abitazioni. I Carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti che hanno rivelato un quadro allarmante di violenza domestica. La vittima, convivente dell’uomo, ha subito per lungo tempo vessazioni e maltrattamenti, anche in presenza dei loro figli. Dopo aver deciso di interrompere questa relazione tossica e trasferirsi dai genitori, ha sperato di rifarsi una vita. Tuttavia, la situazione è peggiorata quando il 37enne ha scoperto che lei aveva intrapreso una nuova relazione. Da quel momento, sono iniziati pedinamenti, insulti e minacce, culminando negli incendi che hanno devastato le proprietà riconducibili alla donna e al suo nuovo compagno. Per questo il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto dal gip un divieto di avvicinamento e di comunicazione a tutela dell'uomo vittima degli atti persecutori. Sono stati inoltre denunciati anche due presunti complici che, come emerge dai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, avrebbero aiutato il 37enne ad appiccare il fuoco.