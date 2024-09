Guasto su Milano-Bologna, circolazione in graduale ripresa sull'AV

Disagi in via di risoluzione per i passeggeri che viaggiano sui treni della linea Milano-Bologna. Dalle 6.50 di questa mattina, come fanno sapere da Trenitalia, "la circolazione è fortemente rallentata" sulla tratta ferroviaria che collega il capoluogo lombardo e quello dell'Emilia-Romagna "per un guasto alla linea nei pressi di Piacenza". Dopo l'intervento l'intervento dei tecnici di RFI la circolazione risulta in graduale ripresa.