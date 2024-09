Alex Marangon, il giovene aveva assunto ayahuasca prima della morte

La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio, senza tuttavia iscrivere finora alcun indagato tra i circa 20 partecipanti e i due curanderos colombiani presenti al rito sciamanico. L’ayahuasca è una sostanza vietata, non solo in Italia, per i suoi effetti allucinogeni

Fascicolo per omicidio, ma nessun indagato

Per la morte del ragazzo la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio, mai chiuso o modificato nel frattempo, ma senza iscrivere finora alcun indagato tra i circa 20 partecipanti e i due curanderos colombiani presenti al rito. L’ayahuasca è una sostanza vietata, non solo in Italia, per i suoi potenti effetti allucinogeni.