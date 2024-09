Incendio a San Donato Milanese, in fiamme un magazzino Lidl

Si registra un solo lieve ferito, una donna di 41 anni che ha respirato dei fumi ed è stata trasportata dal 118 in codice verde al pronto soccorso per una leggera intossicazione

Un incendio si è sviluppato in un magazzino della catena Lidl in via Moro 85 a San Donato Milanese (Milano), nel complesso del centro commerciale 'L'incontro'. Si registra un solo lieve ferito, una donna di 41 anni che ha respirato dei fumi ed è stata trasportata dal 118 in codice verde al pronto soccorso per una leggera intossicazione. I vigili del fuoco di Milano hanno inviato 5 squadre che hanno circoscritto le fiamme che hanno interessato solo la parte del magazzino, che si trova di fronte alla strada provinciale 415 Paullese e che è stato evacuato.