Sardegna, bruciati 2000 pannelli fotovoltaici: ipotesi attentato

Pare che sia dolosa la matrice dell'incendio che durante la notte ha divorato 2mila pannelli fotovoltaici a Tuili, nel sud Sardegna. Il rogo scoppiato intorno alle 4 si è propagato troppo velocemente, i pannelli erano accatastati in una zona all'aperto priva di impianto di videosorveglianza, dove non ci sarebbero cavi elettrici o altro che potrebbero aver innescato un eventuale corto circuito.

La dinamica dell'incendio

Le fiamme, anche a causa del forte vento di maestrale, alle 4 hanno velocemente avvolto i pannelli che appartenevano alla alla società Greenvolt Power, una multinazionale polacca che aveva acquistato l'appezzamento di terreno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. I lavori sarebbero iniziati tra circa un mese, ma adesso tutto è andato in fumo. Ancora da quantificare i danni, ma l'azienda è assicurata. I carabinieri del Norm di Sanluri e della Stazione di Barumini stanno conducendo accertamenti congiunti per accertare le eventuali responsabilità.