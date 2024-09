Maltempo, allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 5 regioni

Ancora maltempo sull’Italia, ma scendono a sei le regioni interessate da un’allerta: arancione in Lombardia, gialla in Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Valle d'Aosta e Veneto. Risulta ancora disperso l’uomo di 58 anni che ieri è stato travolto dalla piena del torrente Orco, nel Torinese ( LE PREVISIONI ).

Gli allagamenti a Milano

Milano ieri è stata duramente colpita dal maltempo, con la forte pioggia che causato l’esondazione del Seveso e l’innalzamento dei livelli di Olona e Lambro, tanto da rendfere necessaria l’evacuazione delle comunità Ceas ed Exodus. Diversi gli interventi dei pompieri per scantinati allagati, alberi pericolanti e auto bloccate nei sottopassi invasi dall'acqua. Disagi anche all'Istituto Europeo di Design e per Radio Popolare che per la prima volta è stata costretta a interrompere le trasmissioni a causa della centralina dell'elettricità allagata. Rallentamenti, limitazioni e cancellazioni si sono verificati lungo la linea ferroviaria e un tratto della metropolitana milanese è stato chiuso per l'acqua in galleria.