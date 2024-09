Maltempo a Roma, Arco di Costantino danneggiato da un fulmine

Cronaca

Un forte temporale, con pioggia e vento, ha colpito la città. L’assessora all'Ambiente del Campidoglio Sabrina Alfonsi ha fatto sapere che “sul centro della città sono caduti in meno di un'ora 60 millimetri di pioggia, gli stessi che in media si cumulano in un intero mese autunnale”. Protezione Civile: “È stato un downburst”. Arco di Costantino danneggiato a fulmine: frammenti recuperati e messi in sicurezza