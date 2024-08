Traffico, weekend da bollino rosso e temperature roventi

In questo fine settimana sono tantissime le persone e le famiglie che si spostano dai luoghi di vacanza per fare rientro nelle proprie città, in vista anche dell'inizio della scuola. Al traffico intenso, con bollini rossi sulle strade, si aggiunge anche il grande caldo, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali

Quello in corso è uno dei weekend più congestionati dell'estate. In questo fine settimana sono tantissime le persone e le famiglie che si spostano dai luoghi di vacanza per fare rientro nelle proprie città, in vista anche dell'inizio della scuola. Al traffico intenso, con bollini rossi sulle strade, si aggiunge anche il grande caldo, con temperature abbondantemente sopra le medie stagionali.