Latina, madre 24enne muore in incidente: grave il figlio piccolo

Una giovane mamma di 24 anni ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto a Fondi, mentre il figlio di pochi mesi, il compagno di 22 anni alla guida e la sorella di quest'ultimo sono stati trasportati tutti in condizioni gravi in ospedale. Il bambino è stato trasferito in eliambulanza a Roma e ora si trova in osservazione al Bambino Gesù. Il compagno della vittima è risultato positivo all'alcol e alle droghe e adesso è piantonato in ospedale. Secondo i primi rilievi effettuati sul posto dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, la causa dell'incidente che non ha coinvolto altri mezzi, potrebbe esser stata la velocità sostenuta che ha fatto ribaltare l'auto.