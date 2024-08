Cremona, muore dopo una settimana il 13enne colto da malore in piscina

Originario della Russia, era stato ricoverato il 20 agosto all'ospedale di Bergamo in terapia intensiva. Da allora non si è più ripreso

Non ce l'ha fatta il 13enne colto da malore e trovato privo di coscienza, in arresto cardiaco in acqua, lo scorso 20 agosto al centro sportivo Stradivari di Cremona: ricoverato da allora all'ospedale di Bergamo, il ragazzino non si è di fatto mai ripreso e oggi è morto. Originario della Russia, abitava in provincia di Bergamo.