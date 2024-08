Incidente Smart a Giugliano, disposta l'autopsia sulla bambina morta

Sarà eseguita l'autopsia per delineare meglio le cause del decesso della bimba morta ieri in un incidente stradale a Giugliano, in Campania, quando una smart Fourtwo con a bordo quattro persone, due bambine con la madre e il compagno, si è ribaltata. Alla guida dell'auto non assicurata, senza patente, c'era proprio l'uomo, 47 anni, sottoposto al test dell'alcol. Nell'incidente è morta la bambina di 8 anni e sono rimaste ferite la sorella di 16 che viaggiava nel minuscolo bagagliaio della vettura e la madre delle ragazzine: la bimba era tra le sue braccia al momento dell'incidente. Il 47enne compagno della donna, e non il padre delle bambine come inizialmente riferito, se l'è cavata con qualche escoriazione, è stato arrestato per omicidio stradale e ricondotto in carcere dopo essere uscito sabato dai domiciliari a seguito di una condanna per furto.