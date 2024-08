Accudire un cavallo, Aurora realizza l'ultimo sogno

Realizzare l'ultimo sogno prima di morire: accudire un cavallo. Questo il desiderio di Aurora, 80 anni, che sta affrontando un percorso di fine vita all'hospice Fiore di primavera di Prato, gestito dall'Asl Toscana Centro. All'interno della struttura prestano assistenza gli operatori e i volontari di File, Fondazione italiana di leniterapia che racconta oggi in una nota quanto accaduto. Nei giorni scorsi, agli operatori dell'hospice e di File, la signora ha espresso, come una sorta di ultimo desiderio, quello di trovarsi faccia a faccia con un cavallo. Date le difficoltà di far uscire dall'hospice Aurora, che non ha autonomia negli spostamenti è stato deciso di portare un cavallo nel giardino della struttura. Impresa resa possibile grazie anche all'azienda agricola Dei Re di Comeana, che ha condotto Ice, un cavallo di 18 anni, all'hospice. Aurora, inizialmente intimorita, grazie al personale dell'hospice e agli operatori del maneggio si è sciolta a poco a poco, fino a prendere una carota e darla da mangiare al cavallo.