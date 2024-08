Roma, schiuma in strada dopo la pioggia: cos'è e perché si forma

Schiuma bianca dopo la pioggia, qual è la spiegazione

La spiegazione del perché sia comparsa questa schiuma bianca sulle strade romane è in realtà semplice, e qualche utente ha quasi indovinato. Venendo da un lungo periodo senza pioggia, una precipitazione abbondante e violenta agisce come uno ‘sgrassatore’: scioglie i residui di sporcizia, tra cui olio e benzina dei mezzi di trasporto, polline e materiali organici accumulati sull’asfalto formando una patina che, quando inizia a dissolversi, si trasforma nella suddetta schiuma. Nessun complotto, dunque, nessuna ‘scia chimica’, solo un’attenzione in più che scooteristi e motociclisti devono porre per non scivolare.