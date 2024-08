Senigallia, un fenicottero a passeggio sulla spiaggia: il video virale

Ha attirato l'attenzione di tutti, rubando la scena a colpi di click fotografici e video. I bagnanti della spiaggia di Senigallia, in provincia di Ancona, sono rimasti affascinati da un giovane fenicottero che passeggiava tranquillo sul litorale marchigiano. "Probabilmente si è fermato in questo tratto di mare, proprio a pochi metri da me, per riposare un po' e dopo aver passeggiato per qualche centinaio di metri ha di nuovo spiccato il volo per dirigersi verso nord", ha raccontato uno dei bagnanti che ha avuto la fortuna di assistere a tutta la scena. Nessuno ha osato infastidirlo, tanto che dopo qualche minuto, l'animale ha ripreso, indisturbato, il suo viaggio.