Roma, bimbo di 5 anni cade da una finestra a Capena: è grave

Un bimbo di 5 anni è stato trasportato in condizioni gravi al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere precipitato dal terzo piano della abitazione dove vive con la famiglia a Capena, centro in provincia di Roma. Il piccolo, di nazionalità del Bangladesh, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava giocando con il fratello nella sua camera quando per ragioni ancora da chiarire è caduto dalla finestra. Al momento ai fatti era in casa la madre. Il piccolo è stato trasferito in eliambulanza in ospedale.