Valtellina, esplosione in un rifugio durante il pranzo di Ferragosto

Una esplosione è avvenuta poco prima delle 13 all'interno del rifugio alpino "Bar Bianco" sulle alpi Orobie a Rasura, in Valtellina, dove era in corso il pranzo di Ferragosto. A scoppiare sarebbe stata una bomboletta di detergente posta vicino a una fonte di calore. Quattro dipendenti della struttura hanno riportato ferite lievi. Al momento non si registrano altre persone ferite. Sono in corso le operazioni di soccorso, anche con l'elicottero, da parte dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco.