Napoli, dalla Germania col cadavere del padre in auto: arrestato

L'uomo, un 33enne di Monaco di Baviera è stato fermato e tratto in arresto dagli agenti. Secondo quanto si è appreso aveva caricato il padre nel bagagliaio della vettura per poi darsi alla fuga, terminata a Pomigliano d'Arco per un guasto all'auto

Macabra scoperta a Napoli, dove il cadavere di un uomo è stato trovato nel bagagliaio di un'auto abbandonata da un ladro, poi risultato destinatario di un mandato di arresto europeo. La scoperta nei pressi dello svincolo autostradale a Pomigliano d'Arco è stata effettuata dopo che alcuni residenti hanno allertato i vigili urbani per un tentativo di furto in una vicina abitazione. L'autore del crimine, un 33enne di Monaco di Baviera, è stato immediatamente fermato e tratto in arresto dagli agenti.

La scoperta

Alcune ore dopo si è scoperto che l'arrestato aveva abbandonato un veicolo sospetto sul cavalcavia dell'autostrada Napoli, nei pressi del casello autostradale di Pomigliano. Nel bagagliaio dell’auto la Polizia ha trovato il cadavere del padre del 33enne, che era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre abbandonava il veicolo sul cavalcavia, confermando il suo legame con il macabro ritrovamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti la Squadra Mobile di Napoli e il Reparto di Polizia Scientifica, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era ricercato dalle forze dell'ordine tedesche in quanto alcuni residenti avevano assistito all'accoltellamento del congiunto e segnalato l'accaduto. L'uomo aveva caricato il padre nel bagagliaio della vettura per poi darsi alla fuga, terminata a Pomigliano d'Arco per un guasto all'auto.