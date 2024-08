Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 agosto: la rassegna stampa

Aperture differenziate per le edizioni odierne dei giornali. Su tutte spicca la guerra in Ucraina, col sostegno ribadito da Bruxelles all'operazione di Kiev in Russia. Ampio spazio anche alla svolta del Vaticano sulla legge sul Fine vita e, soprattutto, alle imprese azzurrre ai Giochi olimpici. L'Italia arriva a 10 ori come a Tokyo grazie a Tita e Banti, ma si gode anche la finale conquistata dalle ragazze del volley di Julio Velasco