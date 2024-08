L'annuncio del tiktoker Stefano Cirillo: "Ho un cancro maligno"

"Comunque la vita è così strana... Un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno". Con queste parole, Stefano Cirillo, giovane content creator seguito da oltre 200 mila persone su TikTok, ha comunicato la notizia ai suoi follower. Il video, pubblicato ieri 5 agosto, ha già raggiunto 2,5 milioni di visualizzazioni. Le immagini mostrano Stefano in macchina, mentre gli vengono tagliati i capelli e su un letto d'ospedale. I fan hanno risposto con una valanga di 'mi piace' e commenti affettuosi, esprimendo il loro sostegno.

La scoperta della malattia e l'importanza della prevenzione



Molti follower hanno chiesto al tiktoker come abbia scoperto di avere il cancro. "Per tenersi sempre al sicuro, che controlli bisogna fare? Mi piacerebbe tenermi sotto controllo, magari scopri qualcosa ai primi stadi ed eviti di scoprirla in fase avanzata", ha chiesto uno dei fan. Stefano ha risposto condividendo la sua esperienza personale: "Le analisi del sangue erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami. Non fermatevi alle analisi del sangue", ha scritto. Ha poi sottolineato l'importanza di affidarsi sempre a medici professionisti per esami approfonditi.