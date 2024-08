Roma, bimba di 10 mesi trovata morta in casa a Centocelle

È stata trovata morta in un appartamento in via dei Gerani, nel quartiere Centocelle di Roma. A chiamare il 112 è stato il padre in seguito al segnale d'allarme lanciato dalla macchina che monitorava lo stato di salute della piccola, con aveva patologie congenite dalla nascita. Quando i sanitari e gli agenti del commissariato Prenestino sono arrivati nell’abitazione hanno trovato le stanze a soqquadro e la piccola, di soli 10 mesi, già morta. Inutili i tentativi di rianimarla. Il corpo della piccola è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.