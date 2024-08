Monte Bianco, crolla serracco e travolge alpinisti: 1 morto e 4 feriti

Il distacco di un seracco sul versante francese del massiccio del Monte Bianco ha provocato una vittima e quattro feriti, di cui uno molto grave. L'incidente è avvenuto stamane intorno alle 2, lungo la via normale dei Trois Mont-Blanc e sotto il Mont Blanc du Tacul, vetta che culmina a 4.248 metri. Sono stati 15 gli alpinisti coinvolti dal crollo. Le operazioni dei soccorritori proseguono. Altre sette persone sono uscite indenni.

"Crollo per cause naturali"

"Secondo le prime informazioni raccolte, l'origine dell'innesco della caduta del seracco sarebbe naturale", ha spiegato la prefettura dell'Alta Savoia (Francia), in una nota, che specifica che tra i feriti, uno ha "urgenza assoluta" e tre sono in situazione di "urgenza relativa". Al momento del distacco "diverse cordate di alpinisti si stavano muovendo nelle vicinanze": tutti i 15 alpinisti coinvolti sono stati presi in carico dai servizi di soccorso e condotti negli ospedali di Sallanches e Annecy. Sul posto, dopo l'allarme sono intervenuti elicotteri della gendarmeria nazionale e della protezione civile francese, due squadre cinofile con i soccorritori di vigili del fuoco e del Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix oltre al personale sanitario.