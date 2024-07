Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 luglio: la rassegna stampa

Il raid di Israele in Libano e l'uccisione del numero 2 di Hezbollah, le parole di Meloni dalla Cina e le medaglie azzurre a Parigi 2024 sono tra le notizie in apertura più riprese dai maggiori giornali nazionali. Poi ancora, l'uccisione dell'orsa in Trentino, il Pil dell'Italia in crescita e il femminicidio nella Bergamasca