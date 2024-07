Alba Adriatica, 15enne stuprata e lasciata nuda in strada dopo se

Alba Adriatica, una ragazza di 15 anni è stata violentata dal ragazzo con cui stava passando il weekend delle vacanze. Un sabato sera in discoteca, un drink e una passeggiata romantica in riva al mare. Poi la violenza. È quanto successo ad Alba Adriatica, nella zona costiera della Provincia di Teramo, dove la ragazza, arrivata dall'Aquilano con la famiglia, stava trascorrendo qualche giorno di relax.

La violenza

Dopo la violenza lo stupratore si è dileguato nella notte abbandonando in strada il corpo nudo della ragazza, sanguinante per le ferite. La vittima è stata trasportata dapprima al Pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova (Teramo) e successivamente al "Mazzini" di Teramo. I medici hanno riscontrato la veridicità del racconto fornito dalla ragazza sotto choc e hanno quindi informato i carabinieri di Teramo che hanno avviato subito un'indagine sull'accaduto e avviato la caccia al responsabile della violenza, descritto nei dettagli dalla quindicenne (le aveva detto che aveva tre anni più di lei). I militari hanno anche acquisito i referti dei due ospedali. A Teramo sono in corso altri accertamenti, come quelli sul Dna, sul liquido biologico del giovane ed altri elementi che si sperano utili per poterlo identificare.