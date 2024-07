Bologna, investito col trattore dal padre: morto bimbo di 12 anni

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri il genitore stava effettuando una manovra in retromarcia. Portato d’urgenza al Maggiore di Bologna, il bambino è morto in ospedale per le gravissime ferite riportate

Un bambino di 12 anni è morto dopo essere stato investito dal padre nella tenuta di famiglia nel Comune di Monte San Pietro, in provincia di Bologna. L'incidente è avvenuto ieri sera. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, l’uomo avrebbe investito il figlio mentre effettuava una retromarcia. È stato immediatamente dato l’allarme e nel campo sono intervenuti i sanitari del 118: purtroppo per il bambino non c’è stato niente da fare. Portato d’urgenza al Maggiore, è morto in ospedale per le gravissime ferite riportate. I militari e la magistratura indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il corpo del bambino, al momento, è a disposizione dell’autorità giudiziaria.