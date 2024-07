Tra mercoledì e giovedì, inoltre, è previsto un ulteriore leggero calo delle temperature con un tempo quasi piacevole, considerando che siamo nella fase climaticamente più calda dell'anno in Italia, siamo nel 'Solleone', periodo bollente dell'estate tra metà luglio e metà agosto durante il quale il Sole si trova nel segno zodiacale del Leone. "Vivere in Italia un Solleone estivo con massime sui 33-34°C è quasi un'eccezione negli ultimi anni dominati dal riscaldamento globale" osserva l'esperto. Ma sarà l'eccezione che conferma la regola: dal weekend torneremo subito a bollire con 38-40°C, anche a Firenze, Ferrara e Bolzano. Da sabato 27 luglio è previsto il ritorno dell'Anticiclone Africano e le temperature saliranno di 5-6 gradi velocemente, in modo repentino, fastidioso, canicolare, ricordandoci che ormai l'estate italiana non è più quella gradevole dell'Anticiclone delle Azzorre, ma quella nordafricana del Cammello subtropicale (nome in gergo dell'Anticiclone africano)