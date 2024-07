Gallipoli, cede parte di una giostra al luna park: ragazzi feriti

Tragedia per fortuna solo sfiorata In Puglia e più precisamente a Gallipoli dove ha ceduto, proprio mentre era in funzione, una componente di una delle giostre del luna park presente sul lungomare Galileo Galilei. Alcuni ragazzi che si trovavano sopra la giostra sono rimasti feriti. Due in particolare, hanno riportato trauma carnico e fratture varie.

L’ipotesi legata all’incidente

Ad essere interessata, nello specifico, è stata la giostra che si compone di seggiolini appesi a lunghe catene che ruotano mentre gli occupanti devono cercare di prendere “al volo” il trofeo messo in palio, in questo caso un pallone, che permette di ottenere poi un giro gratis. A cedere, forse a causa dell'azione impropria di alcuni ragazzini, sarebbe stato il palo in ferro che sorreggeva il pallone stesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e del commissariato locale.