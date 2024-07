Vicenza, aggressione con machete: un ragazzo in gravi condizioni

Un giovane di origini straniere è stato aggredito da un individuo con un'arma da taglio, verosimilmente un machete, davanti a uno stabilimento a Montebello Vicentino (Vicenza). L'episodio è avvenuto intorno alle 6.50, davanti all'azienda dove la vittima si stava recando al lavoro. L'aggressore si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Il giovane, colpito più volte, è ricoverato in gravi condizioni al reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto i carabinieri per le indagini e le ricerche che sono culminate con un fermo. Un uomo è ora stato condotto nella caserma dell'Arma, dove si trova per essere interrogato.