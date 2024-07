Introduzione

L’istituto milanese è la prima università italiana in Europa: nella classifica complessiva scala nove posizioni e si piazza al 38esimo posto. È quanto emerge dalla seconda edizione della Qs World University Ranking Europe, che per l'edizione 2025 vede in classifica 684 università di 43 Paesi. L'Italia vanta 51 atenei classificati, di cui 24 in miglioramento, 2 stabili e 25 in calo.

Le nostre università superano collettivamente la media europea, eccellendo in particolare nella ricerca. Tuttavia, il punteggio dell'Italia per il rapporto docenti/studenti è meno della metà della media europea, evidenziando un problema persistente ancora da affrontare. Le università italiane, inoltre, sono al di sotto della media europea negli indicatori che valutano l'occupabilità dei laureati. In testa alla classifica generale c’è il Politecnico di Zurigo