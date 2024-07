Nuoro, pregiudicato ucciso a colpi di pistola in piazza

Omicidio in piazza stamattina ad Arzana, in provincia di Nuoro. Un uomo di 52 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco verso le 9 in piazza Roma. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione del paese e della Compagnia di Lanusei, che hanno messo i sigilli alla zona del delitto e avviato le indagini.