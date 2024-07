Incidente a Cesena: morto Alberto Stefano, calciatore di 21 anni

Lo scontro frontale è accaduto lungo via Cervese. Coinvolti un automobilista 31enne, originario di Gambettola, al volante di una Skoda e il ventenne in sella alla sua Honda. Ancora da chiarire la dinamica

Tragico incidente stradale ieri a Cesena. A perdere la vita un motociclista ventenne di Cervia, nel Ravennate. Lo scontro frontale è accaduto attorno alle nove lungo via Cervese, all'intersezione con via Targhini. Coinvolti un automobilista 31enne, originario di Gambettola, al volante di una Skoda e il ventenne in sella alla sua Honda. La vittima è Alberto Stefano, 21 anni, giovane calciatore del Cervia United.



Dinamica ancora da chiarire



Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. I due veicoli provenivano da direzioni al momento in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Cesena. Al vaglio anche il rispetto delle precedenze. Al momento dell'intervento dei sanitari del 118 il motociclista era ancora in vita, ma è morto durante la corsa in ospedale.