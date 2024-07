Treviso, 50enne scomparsa da 24 ore trovata sgozzata

Vincenza Saracino, 50 anni, pugliese, da anni residente a Treviso, è stata trovata morta ieri sera in un casolare abbandonato nella zona rurale di Preganziol. Il cadavere era riverso e appoggiato a una parete con una profonda ferita da arma da taglio al collo. La donna era scomparsa da 24 ore e l’ultima volta era stata vista in un supermercato della zona. La scientifica, che fino alle 23 di ieri con i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso è stata sul posto, ha eseguito tutti i rilievi del caso ma non sono stati trovati né gli effetti personali della donna né l’arma del delitto. Si indaga per omicidio mentre si attendono ulteriori elementi dall’autopsia. La vittima gestiva il punto vendita di una catena di sexy shop di proprietà sua e del marito.