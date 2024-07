La moglie di Morata vittima dei ladri: "Ci hanno rubato tutto"

Lo ha rivelato Alice Campello in una storia pubblicata su Instagram. "Stiamo tutti bene, abbiamo delle persone che stanno con noi e siamo tutti più tranquilli", ha poi aggiunto la moglie del centravanti della Spagna, attualmente impegnato ad Euro 2024

“Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza. Preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24h e siamo tutti più tranquilli. Un abbraccio”. Con queste parole Alice Campello, imprenditrice e moglie del calciatore della Spagna Alvaro Morata, ha rivelato in una storia apparsa su Instagram di esser stata vittima di un furto. Nessun dettaglio su dove sia successo il fatto, mentre è certo che il centravanti spagnolo ha vissuto da lontano l’evento, essendo impegnato negli Europei di Germania, proprio in attesa di sfidare i padroni di casa nei quarti di finale.