Salento, anziano morto: il badante ha confessato. Fermato

Ha confessato durante la notte ed è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio il badante moldavo 36enne che assisteva Fernando Monte, l'82enne trovato morto ieri sera nella sua casa a Castrignano dei Greci, nel Salento. Da quanto si apprende l'omicidio sarebbe avvenuto per futili motivi al culmine di uno scatto d'ira. L'anziano sarebbe stato prima colpito con dei pugni e poi alla testa con un oggetto contundente che aveva in mano. L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Lacce.

La dinamica dell'omicidio

A scoprire il cadavere riverso per terra di Monte è stata la figlia che abita al piano di sopra e che tornando dal mare ha visto il badante nudo fuori dalla porta in evidente stato confusionale. È entrata e ha trovato il corpo del padre riverso per terra, con una profonda ferita lacero contusa alla testa che gli avrebbe provocato una copiosa emorragia.