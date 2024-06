Tentato furto in banca a Vicenza, agenti entrano nell'edificio

Polizia e carabinieri hanno fatto irruzione per ispezionare i sotterranei dell'istituto bancario, poi sono saliti verso il tetto: i malviventi potrebbero infatti essersi asserragliati dentro una sede del Credit Agricole nella zona ovest della città. L'allarme antirapina è scattato questa mattina verso le 7: vie d’accesso al quartiere bloccate in attesa dell'esito dell'operazione

Tentata rapina in banca questa mattina a Vicenza dove le forze dell’ordine sono intervenute prima circondano e poi facendo irruzione nell’edificio. I banditi che hanno tentato di mettere a segno il colpo potrebbero infatti essersi asserragliati all’interno di una sede del Credit Agricole nella zona ovest della città. I reparti speciali della Polizia sono entrati nell'edificio per ispezionare i sotterranei dell'istituto bancario, poi sono saliti verso il tetto alla ricerca degli eventuali malviventi nascosti. Sono intervenuti anche alcuni tecnici dei Vigili del Fuoco per sfondare una parete. Non è ancora chiaro se siano state trovate persone estranee all'interno. L'allarme antirapina era scattato intorno alle 7: le vie di accesso al quartiere sono state bloccate in attesa della conclusione delle operazioni. Sul posto anche il questore di Vicenza, Dario Sallustio.