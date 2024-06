Tragedia a Falconara, dodicenne annega in mare dopo tuffo da pontile

Un ragazzino di 12 anni è annegato questa mattina a Falconara marittina, in provincia di Ancona. La tragedia è avvenuta intorno alle 11.30, nelle acque antistanti il pontile nei pressi dello stabilimento Siesta. La vittima, stando a quanto appreso da Ansa, è un 12enne nato a Jesi di origini nigeriane. Il piccolo si sarebbe tuffato dal pontile, in una zona dove non c'è obbligo di vigilanza, e non sarebbe più riemerso dall’acqua. Il ragazzino era con alcuni coetanei che hanno dato l'allarme. L'eliambulanza del 118 ha calato un medico col verricello sulla spiaggia ma per il ragazzino non c'era già più nulla da fare. La madre ha accusato un malore ed è stata soccorsa. Sul posto il pm di turno.

L'allarme degli amici



Stando a quanto appreso, l'accesso al pontile e i tuffi in mare sarebbero vietati. I soccorritori avrebbero trovato il dodicenne incastrato sotto il pontile. Secondo le prime ricostruzioni, nell'esecuzione del tuffo, dalla ex Piattaforma Bedetti, il bambino potrebbe aver sbattuto la testa e perso i sensi. Gli amici, non vedendolo riaffiorare, hanno dato l'allarme. I primi a intervenire sono stati i bagnini di salvataggio, quindi il personale della capitaneria di porto e della polizia municipale, oltre ai soccorritori del 118 e di un'eliambulanza partita dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona.

I tentativi di rianimazione

Una volta che è stato individuato il corpo sono iniziate le manovre per rianimarlo, durate per circa venti minuti, ma non hanno avuto esito positivo. La salma del dodicenne è stata già messa a disposizione della famiglia. Sul posto, insieme ai carabinieri, è giunto anche il magistrato di turno, Ruggiero Dicuonzo. Gli inquirenti dovranno verificare quanto è successo, comprese le norme di sicurezza in vigore su quell'area. La sindaca, Stefania Signorino, ha proclamato il lutto cittadino e annullato gli eventi in programma. La vittima frequentava l'Istituto comprensivo Raffaello Sanzio, scuola secondaria primo grado Montessori. Sgomento tra gli insegnanti e i compagni del ragazzino.



