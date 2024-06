Litiga con il vicino di casa e lo uccide, uomo arrestato nel Catanese

Lite finita in tragedia a Mascali, nel Catanese. Un uomo di 41 anni è stato ferito a morte da un suo coetaneo vicino di casa al culmine di un litigio: l'aggressore lo ha colpito alla gola con una forbice, procurandogli una vasta emorragia. La vittima, soccorsa dall'ambulanza e portata in pronto soccorso, è deceduta all'ospedale di Giarre. L'autore dell'aggressione è stato arrestato dai Carabinieri che lo hanno trovato a casa con la maglietta sporca di sangue e un marsupio che conteneva la forbice utilizzata per ferire il vicino. Il movente della lite non è stato ancora chiarito. La procura di Catania, con l'aggiunto Fabio Scavone, ha disposto il trasferimento dell'arrestato in carcere e l'autopsia, che sarà eseguita domani.