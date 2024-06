Michelle Causo, chiesti 20 anni per il 17enne che uccise la ragazza

La vicenda

Michelle Causo è stata uccisa in un appartamento di via Dusmet, nel quartiere di Primavalle, alla periferia nord della Capitale. Il suo corpo, infilato in un sacco della spazzatura, è stato ritrovato poco distante. Il 17enne arrestato lo scorso luglio aveva spiegato ai magistrati che la ragazza era entrata nel suo appartamento con l'intenzione di riscuotere un debito per della droga, aggredendolo. Lui, a quel punto, avrebbe preso dalla cucina il coltello e l’avrebbe colpita. Interrogato in aula lo scorso 29 maggio, durante un’udienza a porte chiuse, il ragazzo avrebbe affermato di aver aggredito la ragazza con un prima coltellata perché si era sentito offeso da alcune sue affermazioni. Mentre in merito alla ricerca su internet, effettuata il giorno prima dell'omicidio, su "come sferrare colpi letali", l'imputato ha sostenuto di averla fatta perché doveva recarsi in una zona isolata e voleva capire come comportarsi in caso di eventuali aggressioni.