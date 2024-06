Tre cime di lavaredo, morto alpinista precipitato dalla Cima Grande

Un alpinista austriaco di 20 anni è caduto per una cinquantina di metri mentre stava scendendo assieme al padre e alla madre dalla Cima Grande di Lavaredo ad Auronzo di Cadore (Belluno) ieri pomeriggio verso le 17.30. Il ragazzo caduto era rimasto vincolato a una delle due corde di calata, ed è stato visto sia alcune persone che, dalla base delle Tre Cime di Lavaredo, sentivano delle grida di aiuto provenire dall'alto. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è immediatamente decollato e ha sbarcato il tecnico di elisoccorso appresso ai due genitori, a circa 2.600 metri di quota, ma una volta raggiunto il giovane più in basso, il soccorritore non ha potuto fare altro che comunicare ai genitori scioccati che il ragazzo non manifestava alcun segno di vita. L'elicottero è tornato poi in vetta per recuperare il corpo, una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione. La salma è stata trasportata al Rifugio Auronzo e affidata alla Guardia di finanza.