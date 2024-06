Digital news report 2024, così si informano gli italiani

Il report annuale del Reuters Institute ( LEGGI ) dal 2012 racconta lo stato di salute dell’informazione, e in particolare della sua declinazione digitale. Mette in fila cosa funziona e cosa no, cosa cambia nel tempo, quali sono le abitudini delle persone. Attraverso lo studio su come si informano i cittadini di ogni Paese prende forma il quadro generale, quello che ci dice, per esempio, che meno della metà degli intervistati si fida dell’informazione (il 40%) e che cresce quel fenomeno che viene descritto come “news avoidance”, la tendenza a “scansare” le notizie: quest’anno il 39% degli intervistati risponde che capita, a volte o spesso, di chiudere una pagina, spegnere un canale, uscire da un social davanti a una notizia. Lo scorso anno erano un po’ meno, il 36%. E’ un report, quello del Reuters Institute di Oxford, tra i più noti istituti di ricerca specializzati in informazione, che nel mondo del giornalismo diventa un manuale da studiare, consultare. Le abitudini dell’audience servono a capire cosa mettere in discussione, cosa cambiare, su cosa puntare. Alle tradizionali schede per Paese che aiutano ad avere focus nazionali, quest’anno si aggiungere una edizione tutta italiana curata da Alessio Cornia, assistant professor alla School of Communications della Dublin City University e autore proprio per l’Italia del Reuters Institute Digital News Report, e dal master in giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università degli Studi di Torino.

L’interesse per le notizie

“L’interesse degli italiani nei confronti delle notizie è diminuito significativamente, dal 74% del 2016 al 40% del 2024. Questo trend è in linea con gli altri paesi selezionati per il confronto internazionale”, sottolineano gli autori del report italiano. Essere meno interessati non vuol dire non consultare le varie fonti di informazione: Il 63% degli intervistati dichiara di consultare le notizie più volte al giorno. Ma come? L’online batte ormai da anni l’informazione cartacea, ma è la televisione - con il 50% delle risposte - a mantenere il suo primato. Il 39% degli italiani usa i social per restare aggiornato su ciò che accade nel mondo, e sono la principale fonte per il 17%. Qui sta uno dei principali cambiamenti: l’accesso è sempre meno diretto, attraverso siti o app delle testate giornalistiche, e sempre più “mediato”: “Fino al 2018, questa forma di accesso non mediato da motori di ricerca, social media o altri intermediari rappresentava la principale modalità, mentre oggi solo il 15% accede direttamente a una testata informativa quando si informa online”, si legge nel report.

Un italiano su due accede alle news così: scrollando il feed instagram, tra un video di TikTok e l’altro, tramite Google News o altri aggregatori. Non sceglie quindi una sola fonte, una sola testata, ma riceve ciò che gli algoritmi delle piattaforme distribuiscono in quel dato momento. Tra i dati legati alle abitudini e agli interessi del pubblico c’è anche un elemento negativo rispetto al precedente report: quest’anno si registra un calo della quota di persone che paga per informarsi in rete, che dal 12% del 2022 e 2023 scende al 10%.