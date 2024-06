Gommone sugli scogli a La Maddalena, un morto

Cronaca

Luca Piani aveva 32 anni e lavorava per il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio. Alessandro Pozzo aveva 25 anni, Simone Giacomelli 22. Erano in servizio per la stazione Sagf di Madesimo. Tutti e tre erano valtellinesi: sono caduti dal Precipizio degli Asteroidi