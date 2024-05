Roma, abbandona la figlia sul Raccordo Anulare per un 5 in latino

Un litigio per un brutto voto a scuola si trasforma in un incubo per una 16enne romana che è stata abbandonata dalla madre sul Grande Raccordo Anulare. La donna, una 40enne, è stata denunciata per abbandono di minore. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 27 maggio.

Madre denunciata e ragazza affidata alle autorità

La ragazza era in auto con la madre quando, dopo un battibecco acceso per un 5 in latino, la 40enne ha improvvisamente fermato l'auto e ha ordinato alla figlia di scendere. La 16enne si è ritrovata sola e a piedi sul Gra, nei pressi della galleria Appia, in preda a paura e disperazione. Fortunatamente, la ragazza è stata notata da una pattuglia dei vigili urbani che l'hanno soccorsa e portata in caserma a Ponte di Nona (quadrante est di Roma), dove è stata tranquillizzata e invitata a raccontare l'accaduto.Nei confronti della madre è quindi scattata la denuncia per abbandono di minore e dell'intera vicenda è stata informata la procura per i minorenni. Non è da escludere infatti che la 16enne venga allontata dalla madre e che per quest'ultima possa essere deciso il divieto di avvicinamento.