Memorial day, esposta a Palermo la Quarto Savona Quindici

A tre giorni dal 32esimo anniversario della strage di Capaci è stato celebrato a Palermo il Memorial day con l'esposizione della teca contenente i resti della Quarto Savona 15, la Croma blindata su cui viaggiavano gli agenti della scorta Antonio Montinaro , Rocco Dicillo e Vito Schifani, morti con Giovanni Falcone e Francesca Morvillo nell’esplosione che fece saltare in aria l’autostrada all'altezza di Capaci. Ogni anno presente alle commemorazioni a Palermo e Capaci e nelle tante iniziative itineranti per mantenere viva la memoria di quanto è successo, Tina Montinaro la vedova di Antonio Montinaro, sottolinea quanto importante sia che i giovani, non ancora nati al tempo delle stragi, conoscano il passato perchè il futuro sia migliore.

Nel corso della cerimonia i nomi vengono ricordati a voce e scritti per terra mentre rappresentanti del sindacato autonomo di polizia, organizzatore dell'evento, spiegano agli alunni cosa accadde quel giorno e negli altri giorni in cui agenti di polizia, carabinieri, magistrati, giornalisti uomini delle istituzioni morirono per combattere la criminalità organizzata. Poi la benedizione da parte del cappellano della Polizia don Massimiliano Purpura e le note del silenzio suonato dai trombettisti della polizia in memoria di tutte le vittime. Dal 1993, l'anno dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il Sap organizza questa giornata dedicata alle vittime della mafia e del terrorismo in una diversa città d'Italia. "Palermo è quella che ha versato il più alto tributo di sangue" dice il segretario provinciale del Sap Danilo Geraci.