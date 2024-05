In autostrada a 255 km orari, patente ritirata e multa da 845 euro

L'infrazione è stata rilevata nel territorio del Comune di Sillavengo (Novara), in un tratto in cui era presente il limite di 130 km/h. Al termine degli accertamenti, al conducente è stata elevata una sanzione amministrativa e si è proceduto anche al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, per un periodo da 6 a 12 mesi

Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Novara, in servizio sul tratto autostradale A26 Voltri/Sempione, nel territorio del Comune di Sillavengo (Novara), ha rilevato il passaggio di un'autovettura che circolava alla velocità di 255 km/h, in un tratto in cui era presente il limite di 130 km/h. Al termine degli accertamenti, al conducente è stata contestata l'infrazione relativa al superamento dei limiti di velocità ed elevata una sanzione amministrativa pari a 845 euro. Contestualmente si è proceduto anche al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, per un periodo da 6 a 12 mesi.