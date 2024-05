Torino, un professore indagato per abusi su una studentessa tredicenne

Un professore, precedentemente impiegato in una scuola media nella provincia di Torino, è al centro di un'indagine per violenza sessuale pluriaggravata. I genitori di una tredicenne hanno denunciato l'uomo, accusandolo di aver abusato della giovane studentessa all'interno dei bagni e delle aule dell'istituto. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il docente avrebbe anche inviato messaggi compromettenti alla ragazza tramite WhatsApp.

La Studentessa in crisi: ansia e difficoltà a studiare

La vittima, nonostante avesse sempre ottenuto ottimi voti, ha iniziato a vivere un forte stato di ansia. Non riusciva più a dormire e si rifiutava di andare a scuola. Preoccupato per la figlia, il padre ha controllato lo smartphone della ragazza, scoprendo le chat con il professore. Secondo le testimonianze raccolte dal pubblico ministero Lisa Bergamasco, il docente avrebbe attirato la studentessa fuori dalle lezioni degli altri insegnanti, trascinandola in classi vuote o nei bagni. A seguito della denuncia per violenza sessuale presentata dall'avvocato della famiglia della studentessa, Carmelo Scialò, il professore si è autodenunciato ed è stato sospeso dalla direzione scolastica.