Meteo, dopo il fine settimana con caldo è in arrivo una perturbazione

Da lunedì 13 maggio è atteso un nuovo peggioramento del tempo al Nord, specie tra Piemonte e Lombardia. Sono in arrivo piogge, temporali e neve sulle Alpi, in particolare tra martedì e giovedì

Fine settimana con il caldo, ma un peggioramento meteo è in agguato. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, al Nord a partire da domani sono in arrivo piogge, temporali e neve sulle Alpi, in particolare tra martedì e giovedì. Dopo un miglioramento diffuso delle condizioni meteo sull'Italia nel weekend, con temperature massime attese al di sopra dei +25 C, come ha spiegato il Cmi, "un vortice depressionario si porterà a inizio della prossima settimana tra Regno Unito e Francia, determinando un nuovo peggioramento del tempo al nord con molte nubi di passaggio e precipitazioni attese specie a ridosso dei settori alpini, prealpini e occasionalmente tra Piemonte e Lombardia”. Un vortice depressionario agirà tra il Golfo di Biscaglia e la Francia, pilotando impulsi instabili verso parte d'Italia. La giornata di martedì vedrà acquazzoni e temporali sparsi al Nord e nel corso delle ore pomeridiane anche a ridosso dell'Appennino centrale". Mentre mercoledì, avremo "il passaggio di una perturbazione sulle regioni settentrionali e Toscana con precipitazioni anche di forte intensità sui settori a nord del Po”.

Nuovo calo delle temperature



Per quanto riguarda le temperature, avremo "un nuovo calo con la neve che tornerà a interessare le Alpi, seppur a quote elevate". Il vortice ciclonico, "sarà piuttosto stazionario nel corso della settimana e porterà condizioni di spiccata instabilità anche nei giorni successivi in particolare sulle regioni settentrionali". Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori “il tempo sarà più stabile con temperature che subiranno un deciso rialzo per il richiamo di correnti calde dal nord Africa. Nella seconda parte della settimana attese punte massime anche superiori ai +30 C su Sicilia, Calabria e Puglia". Ecco nel dettaglio le previsioni meteo previste per lunedì 13 maggio in tutta La Pensiona.



Al Nord



L'atmosfera diventa instabile e così in questa giornata ci saranno dei temporali sui settori alpini e prealpini, tante nuvole altrove. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per temporali a partire dalle ore 18 di domenica 12 maggio, e per tutta la notte fino alle 6 di lunedì, 13 maggio.



Al Centro



La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso e anche da qualche temporale pomeridiano sulla dorsale appenninica.



Al Sud



Soffieranno venti meridionali. La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà molto nuvoloso su tutte le regioni.





