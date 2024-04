Terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro a Poggibonsi

"Sono in corso verifiche", ha scritto il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social. "Al momento non sono riferiti danni, ma panico tra le persone"

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa sera alle 19.49 dalla popolazione nella provincia di Siena ed è stata stimata da Ingv con magnitudo 3.4 ed epicentro a quattro km da Poggibonsi, a una profondità di otto km. "Sono in corso verifiche", ha scritto il presidente Eugenio Giani sui social. "Al momento non sono riferiti danni, ma panico tra le persone".

Nessun danno

"Poco fa una scossa di terremoto con magnitudo di 3.4 è stata registrata con epicentro a Poggibonsi. La scossa è stata avvertita benissimo. Non vi sono segnalazioni particolari e non risultano danni a persone o cose", ha scritto in un post il sindaco di Poggibonsi.