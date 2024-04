Morto Fabio Trentin, noto architetto ed ex rugbista padovano

È morto Fabio Trentin, ex giocatore di rugby e noto architetto con uno studio a Milano. Nato a Padova nel 1958, aveva giocato negli anni '70 nel Petrarca, storico club padovano, e aveva indossato cinque volte la maglia della nazionale tra il 1979 e il 1981. "Mediano d’apertura del Petrarca Padova nella prima metà degli Anni ’80, aveva conquistato con il club della sua città natale due titoli di Campione d’Italia, nel 1980 e nel 1984", scrive sul suo sito la Federrugby per ricordarlo. La Federazione ha fatto sapere che in sua memoria nel week end farà osservare un minuto di silenzio su tutti i campi. Trentin, che si è spento dopo una lunga malattia all'età di 65 anni, si era laureato in Architettura a Vicenza nel 1983. Molti i suoi lavori in giro per il Paese, da Milano alla Sardegna.

Su Instagram il ricordo dell'amica Alba Parietti. "La nostra amicizia era divertente come te, tra Padova, Cortina e Milano, era qualche anno che non ci sentivamo, come capita ci si perde per la vita che cambia. Poi sono riaffiorati 20 anni di ricordi, di amicizia, di confidenze, di vita vissuta", scrive la conduttrice in un post. "Grande gusto, lavoratore ironico, ti fingevi cinico e sarcastico, ma c’eri per tutti noi, c’eri sempre con il gusto della presa in giro, ma sapevi volere bene. Si sentiva la tua presenza. Sapere che non ci sei più, anche se non ci si sentiva e vedeva da un po’, mi farà sentire un po’ più sola in questo mondo dove gli amici degli anni più belli della nostra vita, troppo spesso se ne sono andati".